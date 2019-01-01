Milli maç haftasında kaçırmamanız gereken 5 maç

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye - İzlanda maçı dışında birçok önemli karşılaşma oynanacak. Kaçırmamanız gereken beş önemli maçı derledik.

EURO 2020 Elemeleri'nde perde bu hafta kapanıyor. H Grubu'ndaki , İzlanda maçından en az 1 puan alması halinde pazar günü oynayacağı Andorra maçının sonucu ne olursa olsun turnuvada yer almaya hak kazanacak.

Peki bu grupta ve diğer gruplarda durumlar nasıl? Kaçırmamanız gereken maçlar hangileri? İşte tavsiyelerimiz...

- Moldova

H Grubu'ndaki diğer maçta Fransa sahasında Moldova ile karşılaşacak. Gruptaki liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi 19 puanlı Fransa, ikili averajla Türkiye'nin gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Tarih: 14 Kasım Perşembe

Saat: 22:45

Yayın: S Sport Plus

Çekya - Kosova

A Grubu'nda çok önemli bir maç var. Çekya sahasında Kosova'yı ağrılayacak. Bu maç öncesi Çekya 12 puanla ikinci, Kosova ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kosova'da sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, bu maçta forma giyemeyecek.

Tarih: 14 Kasım Perşembe

Saat: 22:45

Yayın: S Sport

Romanya - İsveç

F Grubu'nda kıran kırana geçecek bir maç oynanacak. Grup ikinciliği için çekişen İsveç ile Romanya karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde İsveç'in 15, Romanya'nın ise 14 puanı bulunuyor.

Tarih: 15 Kasım Cuma

Saat: 22:45

Yayın: S Sport Plus

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C Grubu'ndaki kritik maçta 15 puanlı Hollanda ile 12 puanlı Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Hollanda sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Bu maçta alınacak sonuca göre 'nın da bulunduğu grupta hesaplar karışabilir.

Tarih: 16 Kasım Cumartesi

Saat: 22:45

Yayın: S Sport 2

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- Slovakya

E Grubu'nda 14 puanla lider olan Hırvatistan, 10 puanla 3. sırada yer alan Slovakya'yı konuk edecek. Grupta bir maçı eksik olan Slovakya bu maçtan iyi bir sonuç alırsa kartlar yeniden dağıtılacak. Gruptaki - Macaristan maçının sonucu da grubun şekillenmesinde önemli rol oynayacak.

Tarih: 17 Kasım Pazar

Saat: 22:45

Yayın: Henüz belli değil