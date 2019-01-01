Milli maç haftasında kaçırmamanız gereken 5 maç
EURO 2020 Elemeleri'nde perde bu hafta kapanıyor. H Grubu'ndaki Türkiye, İzlanda maçından en az 1 puan alması halinde pazar günü oynayacağı Andorra maçının sonucu ne olursa olsun turnuvada yer almaya hak kazanacak.
Peki bu grupta ve diğer gruplarda durumlar nasıl? Kaçırmamanız gereken maçlar hangileri? İşte tavsiyelerimiz...
Fransa - Moldova
H Grubu'ndaki diğer maçta Fransa sahasında Moldova ile karşılaşacak. Gruptaki liderlik yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi 19 puanlı Fransa, ikili averajla Türkiye'nin gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Tarih: 14 Kasım Perşembe
Saat: 22:45
Yayın: S Sport Plus
Çekya - Kosova
A Grubu'nda çok önemli bir maç var. Çekya sahasında Kosova'yı ağrılayacak. Bu maç öncesi Çekya 12 puanla ikinci, Kosova ise 11 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Kosova'da sakatlığı bulunan Vedat Muriqi, bu maçta forma giyemeyecek.
Tarih: 14 Kasım Perşembe
Saat: 22:45
Yayın: S Sport
Romanya - İsveç
F Grubu'nda kıran kırana geçecek bir maç oynanacak. Grup ikinciliği için çekişen İsveç ile Romanya karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde İsveç'in 15, Romanya'nın ise 14 puanı bulunuyor.
Tarih: 15 Kasım Cuma
Saat: 22:45
Yayın: S Sport Plus
C Grubu'ndaki kritik maçta 15 puanlı Hollanda ile 12 puanlı Kuzey İrlanda karşı karşıya gelecek. Hollanda sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanmıştı. Bu maçta alınacak sonuca göre Almanya'nın da bulunduğu grupta hesaplar karışabilir.
Tarih: 16 Kasım Cumartesi
Saat: 22:45
Yayın: S Sport 2
Hırvatistan - Slovakya
E Grubu'nda 14 puanla lider olan Hırvatistan, 10 puanla 3. sırada yer alan Slovakya'yı konuk edecek. Grupta bir maçı eksik olan Slovakya bu maçtan iyi bir sonuç alırsa kartlar yeniden dağıtılacak. Gruptaki Galler - Macaristan maçının sonucu da grubun şekillenmesinde önemli rol oynayacak.
Tarih: 17 Kasım Pazar
Saat: 22:45
Yayın: Henüz belli değil