Kulüp futboluna verilen aranın ardından mart ayının son haftasında sahne millî takımların olacak.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi alev aldığı esnada millî araya girildi.

EURO 2024 Elemeleri ile başlayacak olan millî arada grupların ilk maçları 23 Mart Perşembe akşamı oynanacak. Millî ara, 28 Mart Çarşamba akşamı oynanacak mücadelelerin ardından şimdilik sona erecek.

Türkiye'nin maçları ne zaman?

A Millî Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda bu dönemde iki maç oynayacak.

25 Mart'ta Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, 28 Mart'ta Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek.