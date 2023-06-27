Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Antalyaspor formaları giyen Avustralyalı futbol adamı Tottenham’da Ange Postecoglou’nun yardımcısı oldu.

Tottenham'ın yeni antrenör kadrosu belli oldu

Mile Jedinak Londra ekibinde yardımcı antrenör oldu

Jedinak, Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da oynamıştı

Premier Lig’de teknik direktörlük görevine kariyerinin büyük bölümü Avustralya’da geçen Yunan teknik direktör Ange Postecoglou’yu getiren Tottenham’ın yeni yardımcı antrenörü de belli oldu. Londra ekibinde yardımcı antrenörlük görevine Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Antalyaspor formalarıyla üç sezon top koşturan Avustralyalı Mile Jedinak getirildi.

Postecoglou ile Avustralya Milli Takımı’nda uzun süre birlikte olan Jedinak, 2010-2011 sezonu sonunda Gençlerbirliği’nden ayrılmasının ardından İngiliz takımı Crystal Palace’a transfer olmuş ve Premier Lig’de dört sezonda 90 maça çıkmıştı.

Kariyerini Aston Villa'da noktaladı

Avustralya Milli Takımı formasıyla 79 karşılaşmaya çıkan 38 yaşındaki futbol adamı bu maçlara 20 gol sığdırırken, futbolu Aston Villa formasıyla noktalamıştı.

Futbol hayatını noktaladıktan sonra Aston Villa’nın U18 takımında yardımcı antrenörlük yapan Jedinak, son olarak bu takımda kiralık oyuncuların takibinden sorumluydu. Celtic’te yaşadığı iki şampiyonluk ve göze hoş gelen futbol oynatmasının ardından büyük bir beklentiyle göreve gelen Postecoglou’nun Tottenham’daki antrenör ekibi Jedinak’ın yanı sıra Chris Davies, Ryan Mason, Matt Wells ve Rob Burch’tan oluşacak.