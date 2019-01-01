Milano'da Ozan Kabak görüşmesi!

Genç oyuncunun menajerleri, Milan kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın büyük takımlarını peşinden koşturan Ozan Kabak'ın yeni adresi büyük merak konusu.

Calciomercato'nun haberine göre Ozan Kabak'ın temsilciliğini yapan Fazıl ve Fırat Özdemir, kulüp binasına giriş yaptı.

Habere göre 'in de yakından ilgilendiği genç stoperin menajerleri, Milano'da kırmızı siyahlı kulübün yöneticileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sözleşmesinde '15 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi yer alan Ozan'ın yeni adresinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Ozan Kabak, Stuttgart formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.