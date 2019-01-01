Milan'ın Ozan Kabak sevdası bitmiyor

İtalyan kulübü daha önce transfer etmek için uğraş verdiği milli stoperi yakından takip etmeye devam ediyor.

A Milli Takım'ın genç stoperi Ozan Kabak, yaz transfer döneminde 'tan ayrılıp 04 ile anlaşmıştı.

Yaz aylarında adı Avrupa'nın pek çok kulübüyle anılan 2000 doğumlu savunmacı, ekiplerinden 'ın yoğun ilgisine rağmen 'da kaldı.

Kırmızı siyahlı kulüp Ozan Kabak'ın 15 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etmiş ancak genç oyuncu tericihini Schalke 04'ten yana kullanmıştı.

Calciomercato'nun haberine göre Milan, genç yıldız adayını kadrosuna katma umudunu kesmiş değil.

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Sezona sakat başlayan ve Schalke'de henüz ilk 11'e girmeyi başaramayan genç oyuncuyu takip etmeyi sürdüren Milan, fırsat oluşması halinde Ozan Kabak'ı renklerine bağlamak istiyor.

Ozan'ı savunmada Alessio Romagnoli'nin uzun vadeli partneri yapmak isteyen kırmızı siyahlılar, başarılı savunmacının Schalke ile yaptığı başlangıç sonrası umutlarını yüksek tutuyor.

Ozan Kabak, bu sezon Schalke 04 formasıyla 2 resmi maçta görev aldı.