Milan'ın oyuncusu Castillejo silahlı soyguna uğradı
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre soyguncular, aracıyla trafik ışıklarında duran 25 yaşındaki futbolcunun kol saatini silah zoruyla aldı.
Castillejo da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Milano'da her şey yolunda mı? İki kişi suratıma silah doğrultarak beni soydu. Fakat iyiyim. Yalnızca saatimi aldılar." ifadeleriyle olayı doğruladı.
Milan'ın 2018 yazında 21 milyon euroya Villarreal'den transfer ettiği futbolcu, bu sezon oynadığı 19 maçta 1 gol ve 4 asistle oynadı.
Kırmızı siyahlı ekip 26 maç sonunda topladığı 36 puanla Serie A'da yedinci sırada yer alıyor.
Milan aradan sonraki ilk maçında 22 Haziran Pazartesi günü Lecce ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.