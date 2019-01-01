Milan'ın Merih Demiral ısrarı devam ediyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcumuz Merih Demiral’ın peşini bırakmıyor.

Yaz transfer döneminde ’dan ’a transfer olan Melih Demiral, ’ın sıkı takibinde bulunuyor.

Juventus’un ilk planlarında hazırlık döneminde gösterdiği performansla göz dolduran Merih’i satmak bulunmuyor.

Yine de ’nın ilk haftasında oynanan maçının kadrosuna alınmayan Daniele Rugani ile verilecek karar Merih’in Juventus’taki geleceğini belirleyecek.

Eğer Daniele Rugani’nin takımda kalması kesinleşirse, Milan için Merih Demiral ihtimali güçlenecek ama Rugani’nin satılması durumunda Merih, kariyerine Juventus’ta devam edecek.

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Serie A ekiplerinden , 25 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu ile ilgilenen kulüplerin başında geliyor.

Juventus ile 4 hazırlık maçında sahaya çıkan Merih Demiral, ilk haftası geride kalan İtalya Serie A’da süre alamadı.