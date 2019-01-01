Milan'ın Merih Demiral ısrarı devam ediyor
Yaz transfer döneminde Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan Melih Demiral, Milan’ın sıkı takibinde bulunuyor.
Juventus’un ilk planlarında hazırlık döneminde gösterdiği performansla göz dolduran Merih’i satmak bulunmuyor.
Yine de Serie A’nın ilk haftasında oynanan Parma maçının kadrosuna alınmayan Daniele Rugani ile verilecek karar Merih’in Juventus’taki geleceğini belirleyecek.
Eğer Daniele Rugani’nin takımda kalması kesinleşirse, Milan için Merih Demiral ihtimali güçlenecek ama Rugani’nin satılması durumunda Merih, kariyerine Juventus’ta devam edecek.
Serie A ekiplerinden Roma, 25 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu ile ilgilenen kulüplerin başında geliyor.
Juventus ile 4 hazırlık maçında sahaya çıkan Merih Demiral, ilk haftası geride kalan İtalya Serie A’da süre alamadı.