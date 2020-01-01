Milan'ın Cengiz Ünder planı: Suso artı bir miktar para

Milan, Roma'nın A Milli futbolcusu Cengiz Ünder için tüm yolları deniyor.

ekiplerinden 'da forma giyen 22 yaşındaki A Milli futbolcu Cengiz Ünder, 'ın transfer listesinde üst sıralardaki yerini koruyor.

Sky Sports Italia'nın haberine göre kırmızı siyahlı ekip, Roma'dan Cengiz Ünder ve Juan Jesus'u kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder arasında takas yapılabileceği yönünde haberler çıkmıştı. Şimdi ise Milan'ın Cengiz ve Jesus karşılığında Suso'yu Roma'ya gönderebileceği; ek olarak bir miktar da para ödeyeceği belirtildi.

Zlatan Ibrahimovic'in gelişi ve takım formasyonunun 4-4-2'ye dönüşü ile birlikte Suso'nun kadroda kendine yer bulmasının zorlaştığı ifade edildi. 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun , , ve 'dan gelen tekliflere daha sıcak baktığı bilgisine de yer verildi.