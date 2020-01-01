Milan'dan son 25 yılın en iyi başlangıcı

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, sezona yaptığı harika başlangıçla eski günlerine dönüş sinyalleri veriyor...

Geçen sezon pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra müthiş bir çıkış yakalayan , Stefano Pioli yönetiminde yeni sezona da adeta fırtına gibi başladı.

Son olarak Milano derbisinde ezeli rakibi 'i 2-1'lik skorla deviren kırmızı-siyahlı ekip, sezona dörtte dörtle başladı.

Haberin devamı aşağıda

Böylece Milan, 1995-96 sezonundan bu yana ligde ilk defa ilk dört maçını da kazanarak son 25 yıldaki en iyi başlangıcını yaptı.

Daha fazla takım

Fabio Capello yönetiminde 1995-96 sezonuna dörtte dörtle başlayan Milan, 8 puan farkla şampiyon olmuştu.

Milan, 'da o sezondan sonraki şampiyonluklarını ise 1999'da Alberto Zaccheroni, 2004'te Carlo Ancelotti ve 2011'de Massimilano Allegri yönetiminde yaşamıştı.