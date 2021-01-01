Hakan Çalhanoğlu Milan'da kalıyor mu?

Milan ile henüz sözleşme uzatmayan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Milan yetkilileriyle bir araya geldi

İtalya Serie A'da bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Milan'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, kulübün efsanelerinden Paolo Maldini ve Frederic Massara ile bir araya geldi.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon euro maaş önerdi. Ancak yıldız oyuncunun menajerinin 5.5 milyon euro isteğinin, 5 milyon euro'ya düşebileceği iddia edildi. İtalyan devinin bonuslarla birlikte Hakan ve menajerinin istediği rakama çıkması bekleniyor.

2017 yılında Bayer Leverkusen'den 23,3 milyon euro'ya transfer edilen Hakan Çalhanoğlu toplam 157 kez giydiği Milan formasıyla 27 gol ve 47 asistlik bir performans sergiledi.

Serie A'da zirveye oynayan Milan, oynadığı son maçta, Milano Derbisi'nde ezeli rakibi Inter'e 3-0 mağlup olarak yara aldı. Ligde 23 haftada 49 puan toplayan kırmızı - siyahlılar lider Inter'in 4 puan gerisinde bulunuyor. Milan gelecek hafta deplasmanda Roma'ya konuk olacak.