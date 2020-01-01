Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

La Gazzetta dello Sport'un " için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre, Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Çalhanoğlu, sabahki antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Milli oyuncunun, bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun bugün ve yarın yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun, Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Daha fazla takım

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun, takımının UEFA H Grubu'nda deplasmanda ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.