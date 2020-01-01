Milan’da Hakan Çalhanoğlu alarmı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldızın menajeri tarafından başka kulüplere önerildiği iddia edildi.

ekibi , sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu’nu elinden kaçırabilir.

Il Corriere della Sera’nın haberine göre Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, futbolcusu için Milan’dan yıllık 6 milyon euro talep etti.

İtalyan ekibinin ücreti çok yüksek bulması nedeniyle pazarlıklar tıkandı. Bunun üzerine Hakan’ın menajeri Avrupa’nın büyük kulüpleriyle temasa geçti.

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Daha fazla takım

26 yaşındaki orta saha oyuncusu için en istekli takımın olduğu öne sürüldü.

Milan’da yıllık milyon 500 bin euro kazanan Hakan’ın sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

Milan’ın henüz yıldız oyuncudan vazgeçmediği ve pazarlıkların süreceği kaydedildi.