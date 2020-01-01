Milan’da Hakan Çalhanoğlu alarmı
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Serie A ekibi Milan, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu’nu elinden kaçırabilir.
Il Corriere della Sera’nın haberine göre Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, futbolcusu için Milan’dan yıllık 6 milyon euro talep etti.
İtalyan ekibinin ücreti çok yüksek bulması nedeniyle pazarlıklar tıkandı. Bunun üzerine Hakan’ın menajeri Avrupa’nın büyük kulüpleriyle temasa geçti.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu için en istekli takımın Manchester United olduğu öne sürüldü.
Milan’da yıllık milyon 500 bin euro kazanan Hakan’ın sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Milan’ın henüz yıldız oyuncudan vazgeçmediği ve pazarlıkların süreceği kaydedildi.