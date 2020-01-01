Serie A

Milan’da Hakan Çalhanoğlu alarmı

Goal Türkiye
Yorum()
Hakan Calhanoglu, AC Milan, 2020-21
Getty
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldızın menajeri tarafından başka kulüplere önerildiği iddia edildi.

Serie A ekibi Milan, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu’nu elinden kaçırabilir.

Il Corriere della Sera’nın haberine göre Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri, futbolcusu için Milan’dan yıllık 6 milyon euro talep etti.

İtalyan ekibinin ücreti çok yüksek bulması nedeniyle pazarlıklar tıkandı. Bunun üzerine Hakan’ın menajeri Avrupa’nın büyük kulüpleriyle temasa geçti.

Haberin devamı aşağıda

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    26 yaşındaki orta saha oyuncusu için en istekli takımın Manchester United olduğu öne sürüldü.

    Milan’da yıllık milyon 500 bin euro kazanan Hakan’ın sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

    Milan’ın henüz yıldız oyuncudan vazgeçmediği ve pazarlıkların süreceği kaydedildi.

    Kapat