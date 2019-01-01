Milan'da Giampaolo'nun koltuğu sallanıyor

Serie A'da 13. sıraya kadar düşen Milan'da teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verilmesi bekleniyor.

’nın ’yı 2-1’lik skorla mağlup etmesine rağmen takımın oynamış olduğu kötü oyun ve takım bütünlüğünü oluşturamayan teknik direktör Marco Giampaolo’nun üzerindeki eleştiriler devam ediyor.

Sky Sport İtalya muhabiri Peppe Di Stefano’nun haberine göre teknik direktör Giampaolo’nun görevine devam etmesi mümkün gözükmüyor.

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Haberde Milan yönetimi için öncelikli iki aday, Luciano Spaletti ve Stefano Pioli’yi takımın başına getirilebileceğini belirtildi. Aynı zamanda Rudi Garcia ve Claudio Ranieri de görev için ismi geçen adaylar.

Spalletti, 'daki son iki sezonunda Milan'ın ezeli rakibi olan 'de görev almıştı.