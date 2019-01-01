Milan'da Gattuso dönemi sona erdi

1.5 sezondur Milan'ın teknik direktörlüğünü üstlenen eski futbolcu Gennaro Gattuso, gelecek sezon takımın başında olmayacak.

, Kasım 2017'de teknik direktörlük görevine getirilen eski futbolcu Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı.

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Bu sezon 38 maçta 68 puan toplayarak takımını lig 5.'si yapan Gattuso, yönetim ile bir araya geldi ancak taraflar anlaşmaya varamadı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Gattuso'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.

42 yaşındaki teknik adam, oyuncu olarak 13 yılını geçirdiği kulüpten ayrılmanın kendisi için çok zor olduğunu ifade etti.

La Repubblica ve DAZN'a konuşan Gattuso, şunları söyledi:

"Milan'dan ayrılmak zor. Bu, vermem gereken acı bir karar. 18 aylık bir sürecin sonucu. 2 yıllık kontratımdan vazgeçiyorum ama benim Milan'daki hikayem asla para olamaz."

"Bu kulüple çok anım var. Olması gerekenden daha fazla baskı hissettim. Geçen 18 ayda doğru düzgün uyku uyumadım ve mental olarak dağılmış durumdayım. Bunu dikkate almak zorundayım."

"Takıma teşekkür ederim. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak çok acı verici olsa da 68 puanla ligi bitirmek bana gurur veriyor. Sezon boyunca hatalar yaptık. Bundan sonra olabildiğince daha az hata yapılmalı. Benim açımdan olumlu bir yıldı."

"En büyük pişmanlığım son 3-4 aydaki tutarlılığı koruyamamak oldu. Birden fazla kötü süreçten geçtik. Oyuncularımın olgunlaştığını söyleyenlere katılmıyorum. Çoğu, kendi seviyesinin bayağı altında takımlarla oynadı. Yine de hala, kaliteye ve potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyorum. 68 puanın üzerine çıkabilir miyiz bilmiyorum, zor olacaktır."