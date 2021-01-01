Milan'da Donnarumma belirsizliği

Serie A'da şampiyonluk yarışı veren Milan'ın genç Gianluigi Donnarumma ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

Serie A'da Inter ve Juventus ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Milan'da genç kaleci Gianluigi Donnarumma'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Henüz 16 yaşında geçtiği Milan kalesinde kısa sürede gösterdiği performansla dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen 21 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek kontratını henüz yenilememiş olması kırmızı-siyahlı takımda yönetimi düşündürüyor.

Milan'da yıllık net 6 milyon euro kazanan Donnarumma'nın menajeri Mino Raiola'nın yeni sözleşme için 10 milyon eurodan daha yüksek bir ücret talep ettiği öğrenilirken, PSG ve birçok Premier Lig kulübünün de süreci yakından takip ettiği biliniyor.

Milan yönetiminin Şampiyonlar Ligi vizesinin alınması halinde Donnarumma'yı takımda tutmak için talep ettiği ücreti vermesi beklenirken, Stefano Pioli'nin takımının ilk dörde girememesi halinde Donnarumma'nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali oldukça güçlü görünüyor.