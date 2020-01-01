Milan'da beş kişinin testi pozitif çıktı

Milan'da ikisi futbolcu, üçü de teknik heyet üyesi olmak üzere beş kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Gianluigi Donnarumma ve Norveçli sol kanat oyuncusu Jens Petter Hauge ile teknik heyetten üç kişinin maçı öncesi yapılan testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, pozitif vakaların herhangi bir belirti göstermediği ve tecrit altına alındığı da ifade edildi.

Pozitif çıkan oyuncular Donnarumma ve Hauge, 'ın bu akşam sahasında oynayacağı Roma maçının kadrosundan çıkarıldı.