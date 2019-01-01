Milan, Zeki Çelik'in peşinde

Serie A ekibi Milan’ın Lille forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik’i transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği 'ın ocak ayında Zeki Çelik'in transferi için ile temasa geçeceği iddia edildi.

Tuttosport'un haberine göre Milan Yönetimi, Davide Calabria ve Andrea Conti'nin performanslarını yetersiz buluyor.

Transfer arayışına giren İtalyan ekibi milli futbolcu Zeki Çelik'i yakından takip ediyor.

Habere göre Milan'ın bu futbolcu için pazarlığı 20 milyon euro'dan başlatacağı ifade ediliyor.

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Milan, Zeki Çelik'in transferini gerçekleştiremezse rotasını forması giyen Denzel Dumfries'e çevirecek.

Bu sezon Lille ile 11 resmi maça çıkan Zeki 2 de asist yaptı. A Milli Takım formasını da giyen 22 yaşındaki oyuncu EURO2020 Elemeleri'nde ise 8 maçta forma şansı buldu.

altyapısından yetişen Zeki, 2016 yılında 1. Lig ekibi İstanbulspor'a transfer olmuş 2018 yazında ise 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle 'nın yolunu tutmuştu.