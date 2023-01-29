Inter'in Slovak stoperinin kısa bir süre içerisinde PSG'ye imza atması bekleniyor.

Inter ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve PSG ile söz kesen Milan Skriniar Fransız ekibiyle anlaştığını doğruladı ve yeni takımına Ocak ayında katılabilmek için kulüplerin anlaşmasını beklediğini söyledi.

PSG'den gelen teklifi kabul ettiğini açıklayan deneyimli oyuncu yaptığı anlaşmanın detaylarını paylaşmaktan şimdilik kaçındı.

Ülkesinin basınına konuşan Skriniar, "PSG ile anlaştığım doğru ama şu anda fazla detay vermem mümkün değil. Inter ve PSG'nin anlaşmasını bekliyorum" dedi.

60 milyon euro reddedilmişti

Inter'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek için önümüzdeki günlerde PSG ile anlaşması ve oyuncunun kısa sürede Fransız ekibine katılması bekleniyor.

Inter'in Skriniar'in altı ay erken ayrılması için 20 milyon euro talep ettiği ne sürülürken, 10 milyon euronun biraz daha altında olan ilk teklifi reddettiği biliniyor.

Inter Skriniar için geçtiğimiz yaz PSG'den gelen 60 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Oyuncuyu yeni sözleşmeye ikna edeceğinden emin olan Inter yönetimi, yıldız oyuncunun sözleşme imzalamayı reddetmesiyle hayal kırıklığına uğramıştı.