Transfer

Milan, Simon Kjaer'nın bonservisini alıyor

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Simon Kjaer Milan 03072020
Getty
Milan, takımda kiralık olarak forma giyen Simon Kjaer'nın bonservisi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardı.

Serie A ekibi Milan, ocak ayında satın alma opsiyonuyla Sevilla’dan kiraladığı Simon Kjaer ile yola devam etme kararı aldı.

Sky Italia’nın haberine göre Milan, bu futbolcu için Sevilla’ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 

Ocak ayından bu yana 14 maçta görev alan Kjaer, teknik direktör Pioli’nin değişmez isimlerinden olmayı başardı.

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    31 yaşındaki stoper 2017 yazında Fenerbahçe’den Sevilla’ya 12 milyon 500 bin euro karşılığında transfer olmuştu.

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