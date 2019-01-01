Milan, Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Milan, Stuttgart forması giyen milli stoper Ozan Kabak’ı kadrosuna katmayı düşünüyor.

Merih Demiral’ın ardından bir Türk stoper daha İtalya’nın yolunu tutabilir.

Gianluca Di Marzio’nun haberine göre ’ın sportif direktörü Paolo Maldini, Ozan Kabak’ın menajerleri Fırat ve Fazıl Özdemir ile Milano’da transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberde Ozan Kabak’ı başka kulüplerin de istediği, Maldini’nin Ozan’dan en kısa sürede yanıt beklediği ifade edildi.

’dan ’a 11 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan 19 yaşındaki stoper ’da küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı.

Ozan Kabak’ın sözleşmesinde ’15 milyon euro’ya serbest kalır maddesi’ bulunuyor.

Geride kalan sezonda 15 Bundesliga maçına çıkan Ozan, 3 kez de rakip ağları sarsmış ve Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' ödülüne layık görülmüştü.