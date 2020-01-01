Milan, Ozan Kabak için görüşmelere başladı

Serie A ekibi AC Milan, Schalke 04 forması giyen milli stoper Ozan Kabak için transfer pazarlığına başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği AC , Ozan Kabak'ın peşine düştü.

Sky Italia'nın haberine göre Milan yönetimi, 20 yaşındaki savunmacı için 04 ile masaya oturdu.

altyapısından yetişen Ozan Kabak, 2018-19 sezonunun devre arasında 11 milyon euro bedelle 'a transfer olmuş, bu kulübün ligden düşmesinin ardından sezon sonunda 15 milyon euro karşılığında Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezon bu takımla 28 resmi maçta görev yapan genç oyuncu rakip ağları da 3 kez havalandırmıştı.

Ozan Kabak, bu sezon ’nın ikinci haftasındaki maçında rakip futbolcuya tükürdüğü gerekçesiyle dört maç ceza aldı. Sarı kart cezasıyla birlikte bu süre beş maça yükseldi.