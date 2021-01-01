Milan, Lille'in yıldızı Soumare ile ilgileniyor

Serie A'da şampiyonluk yarışını zirvede sürdüren Milan, Lille'in genç yıldızı Boubakary Soumare'yi kiralamak istiyor.

'da zirve koltuğunda oturan , orta sahaya bir transfer yapmak istiyor.

Calcio Mercato' da yer alan habere göre; kırmızı-siyahlılar, forması giyen genç yıldız Boubakary Soumare ile ilgileniyor.

Milan'ın 21 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kiralık olarak San Siro'ya getirmek istediği öğrenildi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Ancak Lille, Soumare'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmasını istemiyor.

Fransız oyuncu, teknik direktör Christophe Galtier'in oyun planında önemli bir rol oynuyor.