Milan, Lille'in yıldızı Soumare ile ilgileniyor
Yorum()
Getty Images
Serie A'da zirve koltuğunda oturan Milan, orta sahaya bir transfer yapmak istiyor.
Calcio Mercato' da yer alan habere göre; kırmızı-siyahlılar, Lille forması giyen genç yıldız Boubakary Soumare ile ilgileniyor.
Milan'ın 21 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında kiralık olarak San Siro'ya getirmek istediği öğrenildi.
Ancak Lille, Soumare'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmasını istemiyor.
Fransız oyuncu, teknik direktör Christophe Galtier'in oyun planında önemli bir rol oynuyor.