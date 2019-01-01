Hakemler Kurulu, Milan ile toplantı yapacak

İtalya Hakem Kurulu’nun, ’ın teknik görevlileriyle toplantı yaparak maçındaki hakem hatalarına ilişkin açıklama yapacakları belirtildi.

Sky Sport İtalya’nın haberine göre, İtalya Hakem Kurulu başkanı Marcello Nicchi ve İtalyan hakemlerden Nicola Rizzoli, Milan’ın teknik direktörü Gennaro Gatturo ve yardımcısıyla Pazartesi günü toplantı düzenleyecek. İddiala göre bu toplantı, Juventus maçındaki hakem hatalarına ilişkin olacak ve kurul, Milan'dan bu hatalar yüzünden özür dileyecek.

Milan taraftarı, Juventus’a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından hakem hatalarına ilişkin oldukça tepkiliydi. Özellikle Juventuslu Alex Sandro’nun Milanlı Davide Calabria’ya yaptığı müdahalenin VAR’a gitmesi ve hakem Michael Fabbri’nin devam kararı vermesinden sonra Milan yönetimi ve taraftarı, hakemi hedef almaya başladı.

Maçın son anlarına doğru sarı kartı bulunan Mario Madzukic’in, kale çizgisinin hemen önünde Alessio Romagnoli’ye attığı tekme kameralara yakalanmış ancak hakem, VAR’a dahi gitmemişti.