İsveçli yıldız, geçen yıl yaşadıklarını tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi.

NE OLDU? 41 yaşındaki forvet, Pazar günü oynadıkları Atalanta maçını San Siro'da 2-0 kazandıklarında yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Ibrahimovic böylece, 22 Mayıs 2022'den bu yana ilk kez sahaya çıktı. Dizinden yaşadığı problem nedeniyle ameliyat oldu ve kenarda beklemek zorunda kaldı.

Ve geçtiğimiz sene, çok sevdiği menajeri ve arkadaşını da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

NE SÖYLEDİLER: Ibrahimovic, DAZN'a yaşadığı sakatlık kabusunu ve trajedisini anlattı: "Tüm hikayeyi anlatmam gerekirse, saatlerce konuşmam gerekebilir.

"Çok acı çektim, çok... Geçen sezonun son altı ayında, oynayamadığım zamanlarda bile takıma her şekilde yardım etmek istedim.

"Ameliyatı altı ay önce olabilirdim, ama Scudetto'yu kazanabileceğimiz sezon olduğuna inanıyordum.

"Koça ameliyatı erteleyeceğime söz verdim, çünkü takımın yanında olmak ve onlara yardım etmek istiyordum.

"Geçen sezon kupa için çektiğim kadar hiçbir zaman acı çekmedim. Aynı zamanda Mino'yu (Raiola) kaybettik ve bir trajedi yaşadım. Yani sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da çok fazla acı çekiyordu.

"Neyse ki çevremde devam etmem için bana güç veren insanlar var. İyi durumda olduğumda, herkesten daha güçlüyüm.

"İki veya üç antrenman yaptım ve 15 dakika oynadım, antrenmanlara düzenli katıldığımda neler yapabileceğimi hayal edin.

"Eksik olduğum şey bu, antrenman... Top ayağıma değmeyeli bir yıl iki ay oldu, ama bugün hiç zaman geçmemiş gibi hissettim."

"Sadece bir yıl değil, birkaç yıl daha oynayabilirim!"

Italia 1 ile konuşurken şunları ekledi: "Böyle kalırsam, sadece bir yıl değil, birkaç yıl daha oynayabilirim.

"Kendime hedefler koymazsam gevşerim ve geçmişe ait olduğumu hissetmeye başlarım. Ben, şimdiki zamana aitim ve takım arkadaşlarıma sahada olmak için meydan okumak istiyorum.

"Aksi takdirde burada olmazdım. Sonuç alamazsam veya sadece son 5-10 dakikayı oynamam gerektiğini düşünürsem evde otururum. Birisi bunu düşünürse çoktan bitmiştir. Bütün maçlarda oynamak istiyorum.”

Ibrahimovic, şu anda Milan'ı Serie A'da temsil eden en yaşlı oyuncu, ancak ileriye dönük kulüp için hala önemli bir rolü olduğunu savunuyor.

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SIRADA NE VAR? Ibrahimovic, Aralık 2019'da kariyerinde ikinci kez Milano'ya döndü ve Rossoneri'nin geçen sezon 11 yıl sonra ilk şampiyonluk zaferine ulaşmasına yardımcı oldu.

İsveçli yıldız, Milan formasını 75 kez giyerken 36 gol katkısında bulundu.