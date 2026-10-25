Faslı Medhi Benatia, son dönemde aldığı teklifler göz önüne alındığında sürpriz görünen bir adım attı.

Olympique Marsilya'da önce spor danışmanı, ardından spor direktörü olan Benatia, takımla geçirdiği son derece çalkantılı bir sezonun sonunda, geçtiğimiz mayıs ayında görevinden ayrıldı.





O tarihten bu yana eski stoper, Canal+ kanalında spor yorumcusu olarak çalışıyor; ancak futbol dünyasında yeni bir projeye girişmeyi de göz ardı etmedi.

Son dönemde çıkan haberlerde, Milan'ın İtalyan kulübünün spor direktörlüğü görevini üstlenmesi için Benatia ile anlaşmayı değerlendirdiği belirtilmişti.

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Ancak "Foot Mercato" sitesine göre, önümüzdeki haftalarda sunuculuğunu Benatia'nın da üstleneceği yeni bir futbol spor programının yayına girmesi planlanıyor.

Medyada geniş bir üne sahip olan eski futbolcular Samir Nasri ve Medhi Benatia, gazeteci-yazar Walid Acherchour ile birlikte, sosyal medya hesaplarında "Les Affranchis" adlı bir programın tanıtım fragmanını yayınladı.

Program YouTube platformunda yayınlanacak; programın formatı ve yayın sıklığına dair daha fazla ayrıntı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak tüm işaretler, programın derinlemesine analizler ve sivri dilli ifadeler içereceğine işaret ediyor.



