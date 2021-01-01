Milan, sözleşme uzatmayan kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı serbest bıraktı

Paolo Maldini son günlerin dedikodularını doğruladı. Donnarumma, kulübünden serbest oyuncu olarak ayrılacak. Juventus ve Barcelona onu bekliyor.

Milan ve Gianluigi Donnarumma arasında gerçekleşmesi beklenen ayrılık sonunda somutlaştı.

Kontratı 30 Haziran'da sona erecek olan kaleci, uzun süren çabalara rağmen Milan ile sözleşme yenilemedi.

Milan da tıkanan görüşmelerin çözümünü Fransa'da buldu ve Ligue 1 şampiyonu Lille'in kalecisi Mike Maignan ile söz kesti.

Yaşanan gelişmelerin ardından konuşan sportif direktör Paolo Maldini, Donnarumma'ya yol verdiklerini doğruladı.

Paolo Maldini ne dedi?

Taraftarlarla katıldığı bir Twitch yayınında konuşan Maldini şunları söyledi:

"Gigio bir lider ve çoğu zaman bir kaptandı."

"İnsanlar profesyonel olmanın ne olduğunu anlamıyor. Bir kariyere tek bir yerden başlayıp orada bitirmek giderek zorlaşıyor."

"Takım değiştirmenin kabul edilmesi zor. Fakat kulübe çok şey verenlere ve saygısızlık etmeyenlere de saygımız var. Yollar ayrı ama onlara başarılar diliyoruz."

Gianluigi Donnarumma kimdir?

Gianluigi Donnarumma, 21 yaşında olmasına rağmen, Milan'ın ilk takımında 251 kez forma giydi.

Kulübün altyapısında yetişti. Sinisa Mihajlovic sayesinde 16 yaşındayken ilk maçına çıktı. Son altı sezonda Milan'ın ilk kalecisi oldu. Ayrıca İtalya Milli Takımı'nda 25 maça çıktı.

Donnarrumma'nın son dönemde Juventus ile yakın temasta olduğu biliniyor Ayrıca Barcelona da Marc Andre ter Stegen'den iyi bir gelir elde edip genç İtalyan'ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.