Milan, Giampaolo ile yollarını ayırdı
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Serie A ekibi Milan, teknik direktörü Marco Giampolo ile yollarını ayırdı.
Milan’dan yapılan açıklamada “Marco’ya kulübümüze katkılarından ötürü teşekkür eder, profesyonel kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
Giampaolo geçtiğimiz yaz Gennaro Gattuso’nun yerine göreve getirilmiş ancak takım geride kalan 7 haftada sadece 9 puan toplayabilmişti.
İtalyan basınına göre Milan, Giampaolo’nun yerine daha önce Fiorentina ve Inter’i çalıştıran Stefano Pioli’yi göreve getirmeyi düşünüyor.
53 yaşındaki Pioli, Fiorentina ve Inter’in dışında Parma, Chievo, Bologna ve Lazio gibi takımlarda da görev yapmıştı.