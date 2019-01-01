Milan, Giampaolo ile yollarını ayırdı

Hakan Çalhanoğlu’nun da formasını giydiği Milan, teknik direktörü Marco Giampaolo’nun görevine son verdi.

ekibi , teknik direktörü Marco Giampolo ile yollarını ayırdı.

Milan’dan yapılan açıklamada “Marco’ya kulübümüze katkılarından ötürü teşekkür eder, profesyonel kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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Giampaolo geçtiğimiz yaz Gennaro Gattuso’nun yerine göreve getirilmiş ancak takım geride kalan 7 haftada sadece 9 puan toplayabilmişti.

İtalyan basınına göre Milan, Giampaolo’nun yerine daha önce ve ’i çalıştıran Stefano Pioli’yi göreve getirmeyi düşünüyor.

53 yaşındaki Pioli, Fiorentina ve Inter’in dışında , , ve gibi takımlarda da görev yapmıştı.