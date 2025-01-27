Milan'da takım kaptanıyla teknik direktör maç sonunda gerginlik yaşadı

Milan'da teknik direktör Sergio Conceiçao ile takım kaptanı Davide Calabria, Parma maçının ardından gerginlik yaşadı.

Milan, Parma'yı mucizevi bir geri dönüşle yıktı

Sergio Conceiçao ile Davide Calabria gerildi

Maç 3-2 bitti

NE OLDU? Serie A'da Parma'yı konuk eden Milan, 90+2. ve 90+5. dakikalarda bulduğu iki golle rakibini 3-2 mağlup etti. Parma karşısında 2-1 geride olan Milan maçın son dakikalarında mucizevi bir geri dönüşe imza atsa da teknik direktörle takım kaptanı arasında gerginlik yaşandı.

BÜYÜK RESİM: Maçın ikinci yarısında, 33. dakikada oyundan alınan Calabria, yerini Jovic’e bırakırken oldukça sinirliydi. Doğrudan yedek kulübesine giden savunma oyuncusu, bu sırada kaptanlık pazubandını kaleci Mike Maignan’a devretti.

Oyundan çıkışıyla ilgili tepkisi açıkça hissedilen Calabria, saha kenarında Portekizli teknik direktörün radarına girdi. Yayıncı kuruluşun kameralarına yansıyan görüntülerde, Sergio Conceiçao’nun hızlı ve sinirli bir şekilde Calabria’nın üzerine yürüdüğü görüldü. Teknik direktörün sert çıkışı, saha kenarındaki atmosferi daha da gerdi.

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Tartışma, diğer oyuncular ve teknik ekip tarafından büyümeden yatıştırıldı. AC Milan'ın kaptanı Davide Calabria, teknik direktör Sergio Conceicao ile yaşadığı tartışmanın bir "yanlış anlaşılma" olduğunu ve aralarındaki sorunun çözüldüğünü söyledi.

Serie A'da Parma'ya karşı oynanan mücadelede son dakikalarda gelen galibiyete, maçın ardından yaşanan bu olayla gölge düştü.