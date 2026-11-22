Milan'ın sezonun bu ilk bölümündeki olumlu gelişmelerinden biri de kulübün yönetimini ilk kez eline alan sahibi Gerry Cardinale'nin hırsı.

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Dört gibi ciddi bir farkla gerideler, doğru; ama aynı zamanda güçlü bir enerjiye ve teknik ekiple, özellikle de Ruben Amorim'le belirgin bir bağa sahipler.

Red Bird'ün bir numaralı ismi, Frosinone maçının ardından düşüncesini açıkça dile getirdi: "Her seferinde tek bir maç. Şimdi odak Avrupa Ligi'nde. Evet, Ruben'in de söylediği gibi ikisini de yapmalıyız. Avrupa kupaları önemli. Her şey bir sınav. Scudetto'yu kazanmak istiyorsanız sonuna kadar devam etmelisiniz; biz de bunu yapacağız" dedi Telelombardia'ya.

Milan'ın ilan ettiği hedef, değerli ama belirgin zayıf noktaları bulunan kadrosunu güçlendirmek için harekete geçmesi gerekecek ocak ayına kadar rakiplerine karşılık vererek mücadeleyi sürdürmek.

"Disiplinli olmak gerekiyor. Rastgele bir şeye atılamazsınız. Benim sahipliğim döneminde transfer piyasasında her hamle yaptığımızda kazanmak için oynayacağız. Mesele bu. Bu yılın başında da söylediğim buydu. Dolayısıyla ocak ya da haziran, hangi transfer döneminde bir hamle yaparsak yapalım, bu etkili bir hamle olacak." Cardinale açıklamasını bu sözlerle sürdürdü.

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Satır aralarından çıkan mesaj açık: Milan, sırf harcamış olmak için para harcama telaşına kapılmadan üst düzey transferler yapacak.

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Amorim, takımında oluşturmaya başladığı dengeye ve oyun anlayışına uygun oyuncular istiyor. Cardinale ve ekibi de aynı görüşte: Hedef, yüksek seviyede ve Milan'ın projesine katılmak için güçlü motivasyona sahip 3/4 oyuncuyu takıma getirmek.

Bartesaghi, Frosinone karşısında zorlanarak inişli çıkışlı performansını sürdürdü: Sol bekler, takımın en çok sıkıntı yaşadığı grup gibi görünüyor. Estupinan ayrılacak ve hedef, onun yerine üst düzey bir oyuncu almak. Bir çözüm, sol ayaklı Gonçalo Inacio'nun gelişi ve Pavlovic'in sol beke geçmesi olabilir: Portekizli oyuncu, olası takviyeler listesinin başında kalmayı sürdürüyor.

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Kesinlikle bir forvet gelecek. Bu oyuncunun, Amorim ve Cardinale'nin geleceğin yıldızı olabileceğini ve Pulisic ile Ramos'la birlikte oynayarak daha şimdiden dengeleri değiştirebileceğini düşündüğü Endrick'le birlikte gelmesi de ihtimal dışı değil. Son haftalarda çeşitli forvetler önerildi: Balogun heyecan yaratmıyor, Demirovic ise değerlendirilecek. Camarda'nın kadrodaki yerini alabilir. Cagliari'den Mendy çok beğeniliyor ancak Milan'a ancak gelecek yaz gelebilir.

Musah ve Jashari'nin gelişimi, orta sahadaki ihtiyaçları değiştirebilir ve bu bölgeye yapılacak yatırımlar gelecek yaza ertelenebilir. Böyle bir durumda dikkatler, iyi orta açma becerisine sahip bir kanat oyuncusuna yönelmeli.

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Cardinale, 3/4 transferle bu Milan'ın Scudetto için yarışabileceğine inanıyor. Hem de hemen.