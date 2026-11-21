Ruben Amorim, Milanello'da düzenlenen maç öncesi basın toplantısında Milan'ın yarın sürpriz takım Frosinone ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendirdi.

Reklam

Kulübün Fondazione Milan ile yürüttüğü çalışmalar:

"Kulüp olarak büyük bir sorumluluğumuz var ve Fondazione Milan değerlerimizi yansıtıyor. Topluma yardım etmek istiyoruz. Kapılarımız bu gençleri ağırlamak için her zaman açık. Oyuncuların bu farklı hayatlarla temas kurması önemli. Bu insanları burada ağırlamak işimizi farklı kılıyor, burada olmalarından mutluyuz: Milanello onların da Milanello'su. Ziyaretlerinden gerçekten çok memnunum. Umarım yarın onlar için izlemesi güzel bir takıma karşı güzel bir maç olur."

Millî takımdan dönen oyuncuların durumu:

"Bence her oyuncu hazır. Hafta boyunca çalışma yüklerini biraz ayarladık ama herkes hazır ve oynayabilecek durumda. Oynamış olmalarından memnunum; formda kalmanın en iyi yolu bu."

Reklam Reklam

Frosinone nasıl bir takım? Pavlovic'in durumu nasıl?

Related Topics

"Pavlovic daha iyi, maç kadrosunda olacak. İlk 11'de oynayıp oynamayacağını bilmiyorum. Göreceğiz. Ama oynamak istiyor, ben de oynamasını istiyorum; içindeki o ateşi özledik. Göreceğiz, takımla birlikte olacak. Frosinone'yi izlemek keyifli. Hızlı bir takım; en çok sprint atan takım onlar, biz ise ikinci sıradayız. Hızlarına karşı koyacak silahlarımız var. Kanatlarda bire birde çok iyiler. Hareketlerini anlamak zor, gerçi o kaosun içinde belli bir mantık var. Yine de oyun tarzlarını çözmek zor. Sahanın son 30 metresinde bizden üstünler, ceza sahasına daha fazla oyuncu sokuyorlar, topu sık sık ileride kazanıyorlar ve atağa başlamak için fazla zaman kaybetmiyorlar. Top bizdeyken, onu kaybedersek ne yapacağımızı düşünmek önemli olacak. Venezia maçında olduğu gibi, büyük sorunlar yaratabilecekleri için karşılarında çok dikkatli olmamız gereken takımlar var. Zor bir maç bekliyorum ama bizim de rakiplere zarar verebilecek bir oyun anlayışımız var."

Ramos ile Camarda'nın oynama süreleri arasında fark var. Ramos'un yükünü hafifletecek somut bir alternatif eksik mi?

Reklam

"Belki bir seçeneğimizin daha olmasının Camarda ve Ramos'a yardımcı olacağını söyleyebiliriz ama Ramos'un yaşadığı zorlukların takımın yaşadığı zorluklar olduğunu düşünüyorum. Sizin elinizdeki ve benim elimdeki verileri anlamak için iki haftam oldu. Sahanın son üçte birine ulaşamıyoruz. Son üçte bire girip orada kalma konusunda en kötü takımlardan biriyiz. Kaleye çok şut çekmiyoruz; gerçi ceza sahası dışından çok şut atan bir takım da istemiyorum, çünkü çoğu zaman oradan gol atılmıyor. Ama Ramos'a yardımcı olamıyoruz. Cisse'nin çok golü var ama farklı bir pozisyonda oynuyor. Ceza sahasına giriyor. Genoa maçında gördüğüm şu: Ramos olmasa o iki golü atamazdık. Kendisi gol atmadı ama o olmadan o iki golü bulamazdık. Yine de en büyük endişem takım ve hücumdaki aksiyonlarımızın sayısı, yani hücum hacmimiz. Böyle devam edemeyiz. Bu kadar az hücum üretmemize rağmen çok gol atıyoruz ama daha az hücum edip daha çok gol atarak bu tempoyu sürdürebileceğimizi düşünüyorsanız, bu olmayacak. Böyle devam edemeyiz. Bu yüzden hedefim takımı ileri taşımak. Bu benim işim, Ramos'un değil. Ramos'u, Camarda'yı, Pulisic'i, Rabiot'yu, bütün bu oyuncuları ceza sahasına yaklaştırmalıyız. Ramos zorlanıyor çünkü takım zorlanıyor. Buna rağmen orta saha oyuncusunu, stoperi en çok takip eden o. Bunun onun görevi olmadığını biliyorum. Gol atması için bir oyuncu aldığımızı biliyorum ama Ramos'a yardım etmek için yapmamız gerekenleri yapmıyoruz, ben yapmıyorum; Ramos ise bana yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ramos'un çok gol atacağını da biliyorum ama santrfor pozisyonunda oynayabilmesi için takımı ileri taşımamız gerekiyor. Son maçla ilgili düşüncem şu: Ramos olmasa o goller gelmezdi. Topu kazandı, Pulisic'e asist yaptı. Ramos olmasa gol yoktu. Hedefim maçları kazanmak ve golü kimin attığı önemli değil, ama oyuncularıma karşı dürüst olmalıyım. İşimi yapıp hücumda daha fazla üretmek için takımı ileri taşımalıyım."

Genoa deplasmanında Musah'ı bek olarak kullandınız. Birden fazla mevkide oynayabilen bir oyuncu bulmaya ihtiyaç mı var? Yoksa bu, ocak ayında giderilmesi gereken bir eksik mi?

Reklam

"Bu, o maça özgü bir durumdu ama ocak ayı için ne düşündüğümüzü söylemeyeceğim. Genoa'ya karşı topa sahip olmamıza yardımcı olması ve tek paslarla Rabiot'nun koşularını değerlendirmesi için orada sağ ayağını kullanan bir oyuncu istedim. Musah iyi iş çıkardı. Ama bu değişecek, Musah yarın sol bek oynamayacak. Yine de bir seçenek. Birden fazla mevkide oynayabilen oyunculara sahip olmaktan memnunum ve futbolun geleceğinin bu olduğunu düşünüyorum. Ocak ayında ne olacağını bilmiyorum ama duruma ve koşullara uyum sağlayabilen futbolculara sahip olmak gerekiyor."

Pulisic'in yeniden üst düzey performansa ulaşması için onunla nasıl çalıştınız?

Reklam

"Her oyuncu kulübün güvenini hissetmekten memnun olur. Yeni sözleşme de yardımcı oldu. Oynamadığı dönemde de Milan için önemli olmaya devam ettiğini söylemiştim; sakat oyuncuları unutmamalıyız. Pulisic bugün yerine başka birini koyamayacağımız tek oyuncu. Hatlar arasındaki hareketleri açısından başka bir Pulisic'imiz yok. Son Avrupa maçlarında yokluğunu hissettik, onu dikkatli kullanmak zorundaydık. Sahada olmadığında, sahip olduğu özellikler nedeniyle eksikliği hissediliyor. Ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. Çok konuşmuyor ama sahada yaptıklarıyla çok şey anlatıyor. Her zaman topu istiyor. O ve Rabiot takımı her zaman ileri taşıyor. Oyuncular hakkında tek tek konuşmayı sevmiyorum ama bunu yapmalıyım. Sanırım herkes bunu anlayabilir. Pulisic bizim bugünümüz, geleceğimiz de olacak ve daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum."

Ocak transfer dönemi takımın hedeflerini daha yukarı taşımasına yardımcı olabilir mi?

Reklam

"Büyük kulüplerin yapabileceği en büyük hata şu: Üst sıralara yakınsak yatırım yaparız, değilsek yapmayız. Önemli olan uzun vadeli bir vizyona sahip olmak. Sürekli kaybediliyorsa teknik direktörün değiştirilmemesi gerektiğini söylemiyorum (gülüyor, editörün notu). Planımıza sadık kalmalıyız. Burada olmak isteyen, doğru özelliklere ve doğru karaktere sahip, bu kadronun parçası olmak isteyen oyuncular istiyoruz. Genç ya da tecrübeli olsunlar, planlamamız net olmalı; şu anda genç olmaları daha iyi. Puan durumuna yalnızca gidişatı değerlendirmek için bakılır, ama her zaman uzun vadeli düşünmek gerekir. En büyük hata, para harcayarak kazanılacağını düşünmek. Net bir planımız olmalı. Takımıma bakıyorum ve daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. İzlenecek yol net olmalı; ocak ayında puan durumuna bakıp bir şeyleri değiştirmeyeceğiz."

Oyuncularınızın GTA oynayarak gece geç saatlere kadar ayakta kalıp kalmadığını kontrol ediyor musunuz?

Reklam

"Bu soruyu arkadaşım Gattuso'ya yanıtlatayım (gülüyor, editörün notu). Umurumda değil. Hazır olmak zorundalar; hazır değillerse yerlerini başkası alır. Modric'in bu oyunu bildiğini bile sanmıyorum. Gattuso söylenecek her şeyi söyledi (gülüyor, editörün notu)."

Kazanan, asla pes etmeyen bir hayalperest midir? Siz bir hayalperest misiniz? Önümüzdeki maçlar için hayaliniz ne?

Reklam

"Hayal değil, hedef diyorum: Her maçı kazanmak. Çalıştırdığım bütün takımlara bakarsanız bir hayalperest olduğumu görürsünüz (gülüyor, editörün notu). Ama burada olduğum için gerçekten çok mutluyum, belki ömür boyu da burada kalırım. Burası hayallerdeki gibi bir kulüp ama bunu Frosinone'ye karşı kanıtlamam gerektiğini biliyorum. Aksi takdirde... Bu hafta bana gerçekten çok nazik davrandınız. Çok teşekkürler arkadaşlar (gülüyor, editörün notu). Ama madalyonun öbür yüzünü de biliyorum. Bu yüzden kazanmalıyız; yoksa bana karşı farklı bir yaklaşım sergilemenizi bekliyorum. Evet, bir hayalperestim ama işime çok odaklanmış durumdayım ve aralık sonuna kadar her maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bir şey isteyeceksem o da Saelemaekers ve Chukwueze'nin bir an önce dönmesi. Chukwueze, ceza sahasına en çok top gönderen, en çok orta yapan oyuncumuz. Ardından Gabbia, Tomori ve diğer herkes de dönsün. Onlarla çok daha güçlü bir takımız."