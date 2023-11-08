Milan CEO'su açıkladı: Zlatan Ibrahimovic geri dönüyor

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, kramponlarını asmıştı ancak AC Milan'a farklı bir görevle geri dönecek.

Ibrahimovic futbola veda etti

Ancak Milan'a döneceği söyleniyor

Yeni bir rol üstlenecek

NE OLDU? Zlatan Ibrahimovic, 2023 yazında San Siro'da AC Milan taraftarlarına veda ederek kramponlarını astığını duyurdu. Ancak AC Milan CEO'su Giorgio Furlani, İsveçli yıldızın ekibe yeni bir rolle döneceğini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Giorgio Furlani, Sky Sport İtalya'ya şunları söyledi: "Zlatan tüm Milan taraftarlarının çok sevdiği bir şampiyon. Onunla aylardır görüşüyoruz ve ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu anda rolü hakkında konuşmak istemiyorum ancak o harika bir insan ve Milan'ı gerçekten önemsiyor."

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BÜYÜK RESİM: Zlatan Ibrahimovic ise Milan'a geri döneceğinin sinyalini sosyal medyada yaptığı paylaşımla verdi. Bir fotoğrafının üzerine, "Tic tac tic tac" yazan Zlatan zamanın yeni bir gelişme için aktığını takipçileriyle paylaştı.

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SIRADA NE VAR? Söylentiler gösteriyor ki Milan ile Ibrahimovic arasındaki görüşmeler devam edecek. Eski oyuncunun Stefano Pioli'nin teknik ekibine dahil olarak temsilci rolü üsteleneceği iddia ediliyor.