Milan CEO'su açıkladı: Zlatan Ibrahimovic geri dönüyor

- Ibrahimovic futbola veda etti
- Ancak Milan'a döneceği söyleniyor
- Yeni bir rol üstlenecek
NE OLDU? Zlatan Ibrahimovic, 2023 yazında San Siro'da AC Milan taraftarlarına veda ederek kramponlarını astığını duyurdu. Ancak AC Milan CEO'su Giorgio Furlani, İsveçli yıldızın ekibe yeni bir rolle döneceğini açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Giorgio Furlani, Sky Sport İtalya'ya şunları söyledi: "Zlatan tüm Milan taraftarlarının çok sevdiği bir şampiyon. Onunla aylardır görüşüyoruz ve ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu anda rolü hakkında konuşmak istemiyorum ancak o harika bir insan ve Milan'ı gerçekten önemsiyor."
BÜYÜK RESİM: Zlatan Ibrahimovic ise Milan'a geri döneceğinin sinyalini sosyal medyada yaptığı paylaşımla verdi. Bir fotoğrafının üzerine, "Tic tac tic tac" yazan Zlatan zamanın yeni bir gelişme için aktığını takipçileriyle paylaştı.
Gelecek maç
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
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SIRADA NE VAR? Söylentiler gösteriyor ki Milan ile Ibrahimovic arasındaki görüşmeler devam edecek. Eski oyuncunun Stefano Pioli'nin teknik ekibine dahil olarak temsilci rolü üsteleneceği iddia ediliyor.