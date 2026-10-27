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Milan, Behrami'yi dinle: "Camarda'nın bugüne kadar izlediği yol tamamen yanlış"

AC Milan
Serie A

Eski İsviçre millî takım oyuncusu Behrami, DAZN stüdyosunda Milan'ın Camarda konusundaki tutumunu eleştirdi

DAZN stüdyosunda Milan'ın Camarda'yı nasıl kullandığı tartışmaya açıldı. Behrami sözünü sakınmadı: "Antrenman meselesini anlamıyorum; antrenman ona hiçbir şey kazandırmaz! Sorun, şimdiden yüksek ücretli bir sözleşmesi olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Hollanda veya Belçika takımlarına yönelsek bile bu ücreti ödemekte zorlanıyorlar. Üstelik bu takımlar, 18 yaşındaki bir genci oynatacaklarsa ekonomik bir karşılık (editörün notu) istiyor. Pek çok genç oyuncunun sorunu burada başlıyor: Milan'da 10 maça çıkıyorlar, hemen çok yüksek ücretli bir sözleşme imzalıyorlar; sonra onları kim alacak? Güçlü bağların yoksa, üstelik kulübün şu anda başka kulüplerle iş birliği kurabilecek bir direktörü bile bulunmuyorsa, böyle genç oyuncular nerede gelişebilir? Bu genç oyuncu için şimdiye kadarki süreç tamamen yanlış ilerledi. Oynadığı az sayıdaki maçta kişilik, vücut pozisyonu, teknik veya taktik açıdan bir gelişim göremiyorum. Çünkü Massimo'nun dediği gibi, Milan'a gelmeden önce 30-40 maç oynamaya ihtiyacı var."

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