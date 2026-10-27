Milan, Behrami'ye kulak ver: "Camarda'nın bugüne kadar izlediği yol tamamen yanlış"

DAZN stüdyosunda Milan'ın Camarda'yı nasıl kullandığı tartışılıyor. Behrami sözünü sakınmıyor: "Antrenman meselesini anlayamıyorum: Sana hiçbir şey katmıyor! Sorun, şimdiden yüksek ücretli bir sözleşmesi olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Hollanda veya Belçika takımlarına yönelmek istesek bile bu ücreti ödemekte zorlanıyorlar. Üstelik bu takımlar, 18 yaşındaki bir gence forma şansı verirlerse ekonomik bir kazanç da elde etmek istiyor. Pek çok genç oyuncunun sorunu burada başlıyor: Milan'da 10 maça çıkıyorlar, hemen çok yüksek ücretli bir sözleşme imzalıyorlar. Sonra onları kim alacak? Güçlü bağlantıların yoksa, hele de kulübünde şu anda diğer kulüplerle iş birliği kurabilecek bir direktör bile bulunmuyorsa, böyle gençler nerede gelişecek? Bu genç oyuncu için bugüne kadarki süreç tamamen yanlış ilerledi. Oynadığı az sayıdaki maçta karakter, vücut pozisyonu, teknik veya taktik açıdan bir gelişim de göremiyorum. Çünkü Massimo'nun dediği gibi, Milan'a gelmeden önce 30-40 maçlık tecrübe kazanması gerekiyor."