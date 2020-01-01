Milan, Asmir Begovic'i kiralıyor
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Milan yedek kaleci değişikliğine gidiyor. İtalyan kulübü, Aston Villa’ya transfer olması beklenen Pepe Reina’nın yerini Bournemouth forması giyen Asmir Begovic’le doldurmaya hazırlanıyor.
32 yaşındaki file bekçisinin bugün Milan için sağlık kontrolünden geçeceği ve transferin ilerleyen saatlerde resmiyete döküleceği öğrenildi.
Karyerinin büyük bölümünü İngiltere’de geçiren Begovic, son olarak Azerbaycan ekibi Qarabağ’da kiralık olarak forma giymişti.