Milan'ın aradığı lider Zlatan!

Fransız efsane Marcel Desailly, Milan'ın yeniden yapılanma projesini Ibrahimovic'in etrafında kurmasını takdir etti.

Uzun bir aradan sonra 'da şampiyonluk yarışına tutunan 'ın Zlatan Ibrahimovic etrafında yapılanması Fransız efsane Marcel Desailly'nin takdirini topladı.

Nissan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Turu etkinliğinde Goal.com muhabirine konuşan Desailly, "Onun geleneksel kaptan veya lider kalıbına uyduğunu pek söyleyemem. Ama fark yaratan bir oyuncu olduğu için etrafındaki insanlar onu takip ediyor. İnsanlar onun geçmişte yaptıklarına inanıyorlar. 39 yaşında böyle bir şeyi başarmasını zor ve etkileyici buluyorum" ifadelerini kullandı.

Milan'ın geleceğini inşa ederken Ibrahimovic gibi bir figürden yararlanmasının mantıklı olduğunu vurgulayan Desailly, "O Milan'ın geleceği değil ama şu anki kadronun lideri. Projelerini bitirmeleri için böyle bir lidere ihtiyaçları var. İleride daha büyük başarılar elde etmelerine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

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Bu sezon yoluna namağlup lider olarak devam eden Milano ekibinde İsveçli yıldız, yaşadığı sakatlık ve hastalığa rağmen attığı 10 golle takımına katkı sağladı.