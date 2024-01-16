Milan, Abdülkerim Bardakcı için devrede: Galatasaray'dan rekor talep

Milan, Abdülkerim Bardakcı'yı transfer gündemine aldı ancak Galatasaray'ın rekor bir talebi var.

Milan'ın B planı Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray'ın rekor bir talebi var

15-20 milyon euro istiyorlar

NE OLDU? Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Calciomercato'nun haberine göre, başarılı savunmacı bu kez Milan'ın gündemine girdi.

BÜYÜK RESİM: Ara transfer döneminde stoper hamlesi yapmak isteyen Milan, Torino forması giyen Alessandro Buongiorno'yu transfer etmek istiyor. Ancak Buongiorno transferinde sorun çıkması halinde İtalyan ekibi, Abdülkerim Bardakcı için devreye girecek.

DAHA FAZLASI: Abdülkerim Bardakcı ile Bayern Münih'in de ilgilendiği söyleniyordu. Galatasaray'ın ise başarılı savunmacı için 15-20 milyon euro değer biçtiği iddia ediliyor. Abdülkerim Bardakcı, 16 milyon euro'nun üzerinde bir rakama transfer olması halinde Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak kayıtlara geçecek.