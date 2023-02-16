İspanyol menajer, Arsenal'in çarşamba gecesi City'e 3-1 yenilmesinin ardından oyuncularının pahalıya mal olan hatalarına üzülmek zorunda kaldı.

NE OLDU? Kevin De Bruyne ve Jack Grealish, önemli goller atmak için sırasıyla Takehiro Tomiyasu ve Gabriel Magalhaes'in hatalarından yararlanırken, Arsenal son şampiyona karşı bir dizi bireysel hatanın bedelini ödemek zorunda kaldı.

De Bruyne'nin açılış golü, Tomiyasu'nun korkunç geri pasının ardından geldi. Daha sonra Arsenal, Bukayo Saka'nın penaltı golüyle skoru eşitledi. İkinci yarıda ise bu kez Gabriel'in hatasının ardından Grealish ağları havalandırıp City'i bir kez daha öne geçirdi.

NE SÖYLENDİ? Kritik karşılaşmanın ardından konuşan Arteta, şunları söyledi: "Kazanma şansına sahip olmak için oynamanızı istedikleri seviyede oynamak son derece zor. Birçok anlarda bunu yaptığımızı düşündüm, ancak bu şekilde üç gol yerseniz ve sahip olduğunuz büyük gol fırsatlarını değerlendiremezseniz, o zaman hata payı neredeyse sıfırdır. Bu utanç verici çünkü gerçekten maçı kazanabilirdik.

"Deneyimsizlik mi, şanssızlık mı bilmiyorum. Tomiyasu'nun yedi yıldır o şekilde bir geri pas attığını hiç görmedim ve bugün yaptı. Bu, oyunun bir parçası ve City, sizi cezalandıracak niteliklere sahip."

DAHA BÜYÜK RESİM: Arteta, böylesine moral bozucu bir yenilginin ardından oyuncularını toparlamanın zor olup olmayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Puanları almalıyız, çünkü performansımız kesinlikle iyi. Bugün şansımızı çevirecek kadar acımasız değildik. Geliştirmemiz gereken şey bu.

"Psikolojik olarak dışarıda hâlâ bir yarış var. Üç ay önce söyledim ve bugün de söylüyorum. Şimdi değil, yarın önemli. En önemli şey yarın nasıl olacağımız ve buna odaklanmak. Çünkü sezonun geri kalanında ne olacağını bilmiyoruz."

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