Mikel Arteta, Nelson'un sakatlığının Arsenal'in ocak ayındaki transfer planlarını değiştirmeyeceğini söyledi.

NE OLDU? İngiliz kanat oyuncusu, Arsenal'in Juventus ile oynadığı hazırlık maçı sırasında 21. dakikada topallayarak sakatlandı. Topçular, Granit Xhaka ve Rob Holding'in kendi kalesine attığı gollerle maçı 2-0 kaybetti.

NE SÖYLENDİ? Gazetecilere konuşan Arteta, Reiss Nelson'un sakatlığıyla ilgili şunları söyledi: "Sakatlığının boyutunu bilmiyoruz. Sahayı hemen terk etmesi iyi bir haber değil, özellikle de Reiss gibi gerçekten güçlü ve hızlı birinin... Bakalım ne olacak. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve bu durum, planları değiştirmiyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Takımın as forveti Gabriel Jesus dizinden sakatlanarak oyun dışında kalırken, Nelson'un da sakatlanması Arsenal için bir başka darbe oldu. İyi haber ise Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli'den geldi. Dünya Kupası'ndan dönen iki oyuncu da yakında kadroya yeniden katılacak. Arsenal şu anda ocak transfer döneminde kaliteli hücum seçenekleri arıyor ve 21 yaşındaki Ukraynalı kanat oyuncusu Mykhaylo Mudryk, transfer listesinde.

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