Arsenal'in genç teknik direktörü kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımının 0-0'lık beraberlikle ayrıldığı Newcastle United karşılaşmasının ardından kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Herhangi bir transfer dönemini boşa harcamayı göze alamayacaklarını belirten Arteta, kulübün daha iyi olabilmek adına transfer hamlesi yapacağını söyledi.

Londra ekibinin son günlerde Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı oyuncusu Mykhailo Mudryk'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu bilinirken, gözler atılacak somut adımlara çevrildi.

Newcastle maçının ardından topu yönetime atan Arteta, transfer istediğini belirtirken, bu durumun sadece kendi inisiyatifinde olmadığının da altını çizdi.

Arteta ne söyledi?