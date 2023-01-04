Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, takımının 0-0'lık beraberlikle ayrıldığı Newcastle United karşılaşmasının ardından kış transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Herhangi bir transfer dönemini boşa harcamayı göze alamayacaklarını belirten Arteta, kulübün daha iyi olabilmek adına transfer hamlesi yapacağını söyledi.
Londra ekibinin son günlerde Shakhtar Donetsk'in Ukraynalı oyuncusu Mykhailo Mudryk'u transfer etmek için girişimlerde bulunduğu bilinirken, gözler atılacak somut adımlara çevrildi.
Newcastle maçının ardından topu yönetime atan Arteta, transfer istediğini belirtirken, bu durumun sadece kendi inisiyatifinde olmadığının da altını çizdi.
Arteta ne söyledi?
"Transfer gelişmeleri ne durumda bilmiyorum.
Bu futbol direktörümüz Edu ve yönetim kurulunun yanıtlaması gereken bir soru ama kadromuzu her fırsatta geliştirmeye çalışıyoruz.
Elimizden geleni yapacağız çünkü sahip olduğumuz kadroyu düşündüğümüzde herhangi bir transfer penceresini görmezden gelme gibi bir lüksümüzün olduğunu sanmıyorum"
Editörün Seçtikleri