Mikel Arteta, Premier Lig'de şampiyonluk peşinde olan Arsenal galibiyet serisine ulaştığında benimsediği giyim hurafesini açıkladı.

NE OLDU? İspanyol taktisyen, maç günü gardırobunda kulüp eşofmanları olmadığı için taç çizgisinde keskin görünmeyi seven bir teknik direktör. Arteta, şık giyinmeyi seven bir hoca ve olumlu sonuçlar alındığında, iyi şans getirdiğini hissederse belirli bir kıyafete bağlı kalacağını itiraf ediyor.

NE SÖYLENDİ? Arteta The Telegraph'a şunları söyledi: "Ben çok metodik, rutin bir insanım. Kazandığımızda kıyafetlerimi değiştirmeyi sevmiyorum, eskisi gibi aynı süveterimi, pantolonumu ve ayakkabımı giymeyi seviyorum. Kaybedersek, farklı bir şeye geçerim."

DAHA BÜYÜK RESİM: Arsenal, bu sezon 25 maçtan aldığı 60 puanla lider durumda. Kulübün eski kaptanı olan Arteta, Emirates Stadyumu'nda hayatın her dakikasının tadını çıkarmaya devam ediyor. İspanyol menajer, Kuzey Londra'da zorlu bir rolü yerine getirdiğini sözlerine ekledi: "Bana kesinlikle sevdiğim, saygı duyduğum ve hayranı olduğum kulüpte en çok sevdiğim işi yapma fırsatı verdiler. Her gün yaptığım şeyi seviyorum. Bu yüzden, bazı şüphelerim olduğunda veya baskı hissettiğimde, yaptığım şeyi ne kadar sevdiğimi düşünüyorum ve 'bundan daha iyisi olamaz' diyorum."

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SIRADA NE VAR? Arsenal cumartesi günü Bournemouth'a ev sahipliği yaparak Premier Lig aksiyonuna geri dönecek.