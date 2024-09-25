Michael Owen, Manchester United’ın yıldızı Antony’nin yeteneklerine rağmen Premier Lig’de başarılı olamayacağını iddia etti.

Manchester United'ın eski forveti Michael Owen, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony’nin Premier Lig’de başarılı olamayacağını söyledi. Antony, Ten Hag’ın tavsiyesiyle iki yıl önce Ajax’tan 85 milyon pound karşılığında Manchester United’a katıldı, ancak beklentileri karşılayamadı.

Sezonun ilk golünü geçtiğimiz hafta EFL Cup'ta Barnsley’e karşı 7-0’lık galibiyette atan Antony, bu sezon ligde yalnızca bir dakika süre alabildi.

United teknik direktörü Erik ten Hag, 24 yaşındaki oyuncunun kulüpte oynamayı hak etmesi gerektiğini belirtirken, Owen ise Antony’nin yüksek transfer ücretinin beklentilerini karşılayamayacağını düşünüyor.

Brezilyalı yıldızı eleştiren Owen, “Antony’nin geldiği günden bu yana yeterince pozitif bir oyun sergilediğini görmedim ve her maçta Manchester United için 11'de yer almasını gerektirecek bir performans göstermedi” dedi.

"Başka bir takıma gitmeli"

Owen, Antony’nin Premier Lig’e uygun olmadığını, yeterince hızlı olmadığını ve yaptığı hareketlerin ardından savunmacılardan kaçmak için gerekli hıza sahip olmadığını ifade etti. Transfer döneminin sonlarına doğru bir kiralık transferle gündeme gelen Antony, Old Trafford’da kalıp yerini kazanmak için mücadele etmeye karar vermişti. Ancak Owen, Brezilyalı oyuncunun formunu yeniden kazanması için başka bir takımda yeni bir başlangıç yapmasının daha iyi olabileceğine inanıyor.

Antony'nin farklı bir takımla kariyerini yeniden ayağa kaldırabileceğini belirten Owen, “Farklı bir takımda olağanüstü olabilir, ancak bu mevcut Manchester United takımında, son yıllarda yapılan transferlerde de gördüğümüz gibi, herhangi bir oyuncunun gerçekten parlaması oldukça zor. Önümüzdeki hafta bir maçta başlasa, onu izlemek için gerçekten heyecanlandığımı söyleyemem. Antony’nin durumu, belki de takım değişikliği, menajer değişikliği veya başka bir değişiklikle yeniden canlanabilir” dedi.