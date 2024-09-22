Michael Chopra, eski eşi Heather Swan'ın kendisini bir başka futbolcuyla nasıl aldattığını açıkladı.

Cardiff City'nin eski oyuncusu Michael Chopra, eski eşi Heather Swan'ın Ashley Williams ile flörtöz mesajlaşmalarını nasıl öğrendiğini detaylarıyla anlattı. Chopra, oğlunun annesinin telefonuyla oynadığı sırada Swan'ın telefonunu kontrol etti ve Williams’ın Swan ile mesajlaştığını fark etti.

Mesajlarda, ikilinin birbirlerine gönderdiği resim ve konuşmalar dikkat çekti. Chopra, Williams’a sosyal medyada ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı ve Williams tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.

Chopra’nın tepkisi ve sosyal medya çağrısı

Chopra, Williams ile iletişim kurmak için sosyal medyada açık mesajlar gönderdi. 2014 yılında, Williams’a hitaben bir gönderi paylaşarak, "Mesajlara ve resimlere sahip olduğumu biliyorsun, hemen benimle iletişime geç" ifadesini kullandı. Williams, mesajları gördükten kısa bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapattı.

Williams ve Swan’ın ilişkisi hakkında detaylar

Chopra, podcast programında, oğlunun telefonunu kontrol ederken Swan’ın Williams ile mesajlaştığını görünce şok olduğunu söyledi. Mesajlarda, "Sunderland maçına geldiğinde buluşalım" gibi ifadeler dikkat çekiyordu. Chopra, Williams'ın cinsel içerikli resimler gönderdiğini iddia etti.

Chopra’nın açıklamaları

Chopra, Williams ile henüz yüz yüze bir konuşma yapmadığını belirtti. Eski takım arkadaşlarından bazılarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduğunu fakat Williams’ı hiç tanımadığını dile getirirken, "Onu sevmemem gibi bir durum yok, sadece yollarımız hiç kesişmedi" dedi.

Eski eş Heather Swan’ın yeni hayatı

Swan, Chopra ile olan evliliğinden sonra medyada yer almıştı. Şu anda hukuk alanında kariyer yapmaya başlayan Swan, avukatlık eğitimini tamamlamaya çalışıyor. Swan ve Chopra, ilişkilerini sonlandırdıktan sonra yollarını ayırmışlardı ancak geçmişte yaşanan bu olaylar hala gündemde kalmaya devam ediyor.