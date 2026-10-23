Michael Carrick'in son dansı mı? Manchester United'ı bataklıktan çıkarabilecek üç isim

11 maçta iki galibiyet, ligde 13. sıra ve Como deplasmanında alınan ağır bir yenilgi. Görevden alma kararı çıkarsa, haberlere göre INEOS'un listesinde üç gerçekçi isim var: Nagelsmann, Howe ve Conte. Spekülasyonları rakamlarla karşılaştırdık.

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Julian Nagelsmann: Soru işaretleri taşıyan plan

Old Trafford, iyi niyetli girişimlerin sonuçsuz kaldığı bir yere giderek daha fazla dönüşüyor. Rakamlar inkâr edilemeyecek kadar kötü: 11 maçta iki galibiyet, ligde 13. sıra, Como deplasmanında alınan 4-1'lik ağır yenilgi ve galibiyetsiz geçen yedi maçlık bir seri. Üstelik kaptan, mevcut taktiklere ilişkin şüphelerini kamuoyu önünde dile getirdi. Michael Carrick şimdilik yönetimin desteğini korusa da INEOS aktif olarak bir B planı arıyor. The Telegraph'a göre Julian Nagelsmann ilk tercihleri. Nagelsmann'ın nabzının yoklandığı ve göreve sıcak baktığı bildiriliyor. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesinden bu yana görev yapmayan teknik direktörün takımın başına getirilmesi için tazminat ödenmesi de gerekmeyecek.

Veriler açısından bakıldığında Nagelsmann güçlü bir aday. United, ligdeki herkesten fazla şut çekmesine (138) rağmen yalnızca 10 gol attı ve rakip yarı sahanın son üçte birlik bölümünde maç başına sadece üç kez top kazanıyor. Nagelsmann'ın 2021-22 sezonundaki Bayern Münih'i ise bunu maç başına 7,6 kez başararak Bundesliga'nın en iyi derecesine ulaşmıştı. Ayrıca onun 2020-21 sezonundaki Leipzig'i, ortalama %60 topa sahip olma oranıyla oynarken ligde kalesine en az şut çekilen ve en az gol yiyen takımdı. Ancak ciddi soru işaretleri de var: Paraguay'a karşı penaltılarla son 32 turunda elenme, EURO 2024 çeyrek finalindeki yenilgi ve Bayern Münih soyunma odasında yaşanan sürtüşmelere dair süregelen söylentiler. United, Leipzig'deki Nagelsmann'ı bulursa büyük bir kazanç elde eder; yıpranmış hâliyle karşılaşırsa bu da bir başka pahalı deneye dönüşür.

Eddie Howe: Güvence seçeneği

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Nagelsmann bir kumarsa Eddie Howe en güçlü güvence seçeneği ve kilit karar vericiler arasında hâlâ ciddi destek gördüğü bildiriliyor. Yaz aylarında Newcastle'dan ayrıldığından beri herhangi bir takım çalıştırmayan Howe, kendisine yapılan başka teklifleri geri çevirdi ve Manchester'a gitmeye açık olduğu belirtiliyor. Kariyeri, başarılı yeniden yapılanma örnekleriyle dolu: Bournemouth'u League Two'dan Premier League'e kadar çıkardı, ardından küme düşme tehlikesi yaşayan Newcastle'ı iki kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takıma dönüştürdü. Bu süreçte Wembley'de Liverpool'u yenerek kulübün büyük bir kupa için 70 yıllık bekleyişine de son verdi. Gösteriş yok ama yoğun emek var.

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Howe'un neden cazip bir aday olduğunu anlamak için United'ın şu anda nerede sorun yaşadığına bakmak yeterli. Takım, yalnızca yedi lig maçında on gol yedi, hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı ve maç başına kendi ceza sahası içinden 8,1 şuta izin veriyor. Buna karşılık Howe'un 2022-23 sezonunu dördüncü bitiren Newcastle'ı 14 maçta kalesini gole kapattı ve kendi ceza sahası içinden maç başına yalnızca 6,4 şuta izin verdi. Daha da önemlisi, Newcastle rakip yarı sahanın son üçte birlik bölümünde maç başına 5,3 kez top kazanırken United'da bu sayı 3,0. Howe'un genellikle oldukça katı bir 4-3-3 düzenine dayanan yaklaşımı, önde baskıyı sağlam bir savunmayla birleştiriyor. Tek soru işareti, taktiksel kapasitesinin sınırı. Howe şüphesiz takımı istikrara kavuşturabilir ancak yaz aylarında gerektiği gibi takviye edilmeyen bir kadronun, ortamı sakinleştirecek bir isimden daha fazlasına ihtiyacı olabilir.

Antonio Conte: Pimi yarı çekilmiş el bombası

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Bir de sürpriz aday var. 57 yaşındaki Antonio Conte'nin kariyerinde Chelsea, Napoli, Inter ve Juventus ile kazandığı lig şampiyonlukları bulunuyor. Üstelik eylül ayında bu görev için kendisini aday göstermişti. İtalyan basınındaki haberlere göre görüşmeler çarşamba gecesi geç saatlere kadar sürdü. Bu da Conte'nin yalnızca United için sezon ortasında görev kabul etmeme kuralını bile bozabileceğine işaret ediyor. Ancak talepleri ağır: transfer piyasasında tam yetki ve kadronun oluşturulmasında önemli ölçüde söz hakkı. Yine de sorun yaşayan takımlarla elde ettiği sonuçları görmezden gelmek zor. Conte, 10. sırada bitirmiş bir Chelsea'nin başına geçip ilk sezonunda 30 galibiyet ve 93 puanla şampiyon olmuştu.

Napoli'deki son dönemi de benzer bir hızlı dönüşüm hikâyesi anlatıyor. 2023-24 sezonunu 10. bitiren takım, onun yönetiminde 2024-25 sezonunda şampiyon oldu; yalnızca 27 gol yedi, 19 maçta kalesini gole kapattı ve sezon boyunca rakiplerine sadece 30 net gol fırsatı verdi. Karşılaştırma yapmak gerekirse United, yalnızca yedi lig maçında rakiplerine şimdiden 14 net gol fırsatı tanıdı. Ayrıca Conte'nin tercih ettiği üçlü savunma sistemi, Amorim'in geride bıraktığı kadroya çok uygun olurdu. Ancak asıl risk Conte'nin kendisi ve bu konudaki haberler birbiriyle ciddi biçimde çelişiyor. La Repubblica görüşmelerin sürdüğünü öne sürerken The Telegraph, sert mizacı ve görevlerinden kısa sürede ayrılma geçmişi nedeniyle United'ın ona ilgisinin azaldığını belirtiyor. Fabrizio Romano ise herhangi bir anlaşma olduğu iddialarını tamamen yalanladı. Sonuçta Conte savunma sorununu hızla çözerdi ama kulübün tamamı üzerinde kontrol istiyor. Onun yönetiminde birlik bozulduğunda ise dağılma çok hızlı yaşanıyor.

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Karar: Anahtarlar kime verilmeli?

Söylentiler artıp dursa da aday sayısı aslında manşetlerin düşündürdüğünden daha az. Fabian Hürzeler'in Brighton'ı, rakip yarı sahanın son üçte birlik bölümünde ligdeki herkesten fazla top kazanıyor (51 kez, maç başına 7,3), ancak 33 yaşındaki teknik direktörün ayrılmamaya karar verdiği bildiriliyor. Kısa listede yer almaya devam eden Unai Emery'nin ise Aston Villa ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Böylece geriye, göreve açık oldukları bildirilen ve şu anda takım çalıştırmayan yalnızca üç isim kalıyor. Nagelsmann en yüksek potansiyele sahip, Howe en düşük riski taşıyor, Conte ise hem en hızlı çözümü hem de en büyük yıkım riskini beraberinde getiriyor. Şimdilik Carrick'in kendisini kanıtlamak için Bournemouth, Chelsea, Roma ve Aston Villa'ya karşı dört kritik maçı daha var. Geleceğine ilişkin son sözü ise Jason Wilcox'un söyleyeceği bildiriliyor.

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Peki anahtarlar kime verilmeli? Rakamlar, United'ın sorununun iki yönlü olduğunu gösteriyor: etkisiz bir baskı ve rakiplere fırsat veren bir ceza sahası savunması. Nagelsmann öncelikle ilk soruna, Conte ikincisine çözüm sunarken Howe ikisinden de bir ölçüde vadediyor. Nagelsmann, alınmaya değer bir risk gibi görünüyor. Kulübün kontrole ve organizasyona acilen ihtiyacı var. Nagelsmann da soyunma odasının desteğini koruyabilirse üst düzey bir baskı oyununu maçlara hükmetme becerisiyle birleştirebilir. Howe mantıklı alternatif olmaya devam ediyor; Conte ise son çare. Elbette bütün bunlar Carrick'in görevden ayrılacağını varsayıyor. INEOS nihayet kararını verene kadar ortada bir sonuç değil, yalnızca bir söylenti var.