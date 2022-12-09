Mesut Özil'den Cristiano Ronaldo'ya büyük destek

Özil, Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'nun zor günlerinde yanında oluyor.

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndan hemen önce vermiş olduğu röportaj, gündeme bomba gibi düşmüş ve bu çarpıcı sözlerin ardından Portekizli yıldız ile Manchester United'ın yolları ayrılmıştı.

Ronaldo daha sonra Katar'daki turnuvaya odaklandı ve Portekiz'in gruptan çıkmasına yardım etti.

Tam bu esnada son 16 turu mücadelesinde Portekiz'in teknik direktörü Fernando Santos, yıldız futbolcuyu İsviçre'ye karşı yedek bıraktı ve bu olay gündeme oturdu.

Real Madrid'den eski takım arkadaşı Mesut Özil ise Ronaldo'nun son dönemde aldığı eleştirilere tepki gösterip yıldız futbolcuyu savundu.

Ne söylendi?

Twitter'dan Ronaldo'nun yaşadığı süreçle alakalı yorum yapan Özil, şunları söyledi:

"Cristiano ile ilgili basında çıkan olumsuz haberlerin sebebini anlamıyorum. Önemsiz, kariyeri olmayan yorumcular, onun adını kullanarak tık almaya ve dikkat çekmeye çalışıyorlar.

"Ronaldo yakında 38 yaşına girecek. Sezonda 50 gol atamaması artık sürpriz olmamalı değil mi? Yeni jenerasyondan herhangi birinin onun istatistiklerini yakalayabileceğini zannetmiyorum.

"Her futbolsever, onu 20 yıldır birinci sınıf futbol oynarken görmekten mutlu olmalı. Herkes, tarihteki büyük sporculardan birine saygı duymalı."

Cristiano Ronaldo'yu ne bekliyor?

Portekiz, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda İsviçre'yi 6-1 mağlup etti ve turnuvanın sürpriz ekibi Fas ile eşleşti.

Ronaldo ve arkadaşları 10 Aralık saat 18.00'de kritik mücadelede yarı final için savaşacak. Ronaldo'nun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise merakla bekleniyor.