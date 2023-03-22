Dünyaca ünlü futbolcu yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Kariyeri boyunca Werder Bremen, Schalke 04, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımların formasını giyen Mesut, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Mesut Özil ne söyledi?

Efsane oyuncu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Uzun süren düşüncelerin ardından futbolu bıraktığımı açıklıyorum. 17 yıl boyunca profesyonel futbolcu olmak bir ayrıcalıktı. Bu fırsat için kendimi minnettar hissediyorum. Ancak, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda uzun süreli sakatlıklar yaşadım. Futbolu bırakmamın zamanının geldiğini hissettim” dedi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla ligde sadece 74 dakika sahada kalabilen Mesut, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta sekiz gol atmıştı.

Devre arasında oyundan alındığı Konyaspor maçında İsmail Kartal ile tartışma yaşadığı öne sürülen Mesut, bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takım tarafından kadro dışı bırakılmıştı.