Messi'den zehir zemberek Suarez açıklaması

Arjantinli süper yıldız, Luis Suarez için yayımladığı veda mesajında yönetimi bir kez daha eleştirdi.

takım arkadaşı Luis Suarez'in 'e gönderilmesinden dolayı oldukça kızgın.

'da yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın kadrosunda düşünmediği Suarez'in takımla sözleşmesi feshedilmiş ve Uruguaylı golcü Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Messi, takımdaki en yakın arkadaşı olan ve kendisi için düzenlenen veda seramonisinde gözyaşlarını tutamayan Suarez için bir veda mesajı kaleme aldı.

Daha fazla takım

Arjantinli süper yıldız, Instagram hesabından yayımladığı mesajda "Seninle hem saha içinde hem de saha dışında artık her günü birlikte geçiremeyecek olmak çok zor olacak" derken, yönetime ise şu sözlerle sert çıktı:

"Seni farklı bir formayla görmek ve sahada sana karşı oynamak çok garip olacak. Sen bu kulübün tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendine yakışan bir vedayı hak etmiştin, seni böyle kapıya koymalarını değil. Ama artık şu noktada hiçbir şey beni şaşırtmıyor."

Katalan devinin son yıllarda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği kötü sonuçlar nedeniyle Lionel Messi yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletmiş fakat yönetim, 700 milyon euro'luk sözleşme fesih bedelini getirmediği takdirde oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği konusunda ısrarcı olmuştu.

Haberin devamı aşağıda

Messi, bunun üzerine, Goal'e verdiği özel röportajda takımda kalacağını ama bunun nedeninin 700 milyon euro'luk imkânsız talep olduğunu belirterek Josep Maria Bartomeu yönetimine ateş püskürmüştü.

33 yaşındaki yaşayan efsanenin Barça'yla sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.