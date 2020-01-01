Messi'den Ronaldo'ya övgüler

Juventus'un yıldızı son dönemlerde müthiş bir form grafiğine sahip. Messi bu duruma hiç şaşırmıyor.

futbol dünyasındaki en büyük rakibi 'ya övgüler yağdırdı.

Bu sezon 'da 24 gole ulaşan ve 11 maçtır üst üste gol atma başarısı gösteren Ronaldo 35 yaşında olmasına rağmen golcü kimliğinden hiçbir şey kaybetmediğini tüm dünyaya gösterdi.

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'yı sırtında taşıyan Messi, Portekizli süper yıldızın bu form durumunu şaşırtıcı bulmuyor.

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Mundo Deportivo'ya konuşan Messi, "Ronaldo yırtıcı bir forvet. Bu form grafiği hiç şaşırtıcı değil. Gol atmayı çok seviyor. Sahaya her çıktığında gol atıyor. Bir forvet oyuncusu olarak çok sayıda önemli özelliğe sahip ve minimumunda bile gol atmayı başarıyor." ifadelerini kullandı.

Messi bu sezon çıktığı 19 maçında 14 gol attı, 12 asist yaptı. Arjantinli efsane bu asistlerin altısını son üç maçta gerçekleştirdi.