Messi yarışına Juventus da katıldı

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo aynı takımda oynar mı? Fransa'dan gelen bir iddia bu birlikteliği hayal edenleri sevindirecek.

, 'dan ayrılmaya hazırlanan 'yi transfer etmek için harekete geçti.

Arjantinli süper yıldızın, kariyerinin tamamını geçirdiği Barcelona'dan ayrılma isteğini yönetime iletmesinin ardından dünya futbolu sadece bu konuya odaklanmış durumda.

Haberin devamı aşağıda

Messi'nin eski hocası Pep Guardiola'yla yeniden bütünleşmeye hazır olduğu ve bu nedenle 'ye gideceği iddiaları ortada dolaşırken adı geçen diğer takımlar olarak PSG, ve ön plana çıkıyordu. Juventus'a ise 'ya ödedikleri yüklü maaş nedeniyle bu transferde şans verilmiyordu.

Daha fazla takım

Ancak 'nın ünlü gazetesi L'Equipe'e göre Juventus Messi'yi kadrosuna katabilme ihtimaline yüz çevirme niyetinde değil. İtalyan devi Ronaldo ve Messi'yi aynı takımda buluşturmak için kolları sıvadı ve seçeneklerini değerlendiriyor.

Futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen 33 yaşındaki Messi, sözleşmesindeki bir maddeye dayanarak serbest kalmak istiyor. Barcelona ise o maddeyi haziran ayında değerlendirmediği gerekçesiyle Messi için satın alma bedeli olan 700 milyon euro'yu talep ediyor. Barça'dan kavgalı ayrılmak istemeyen Leo Messi, yönetimle bir araya gelerek makul bir bonservis ücreti karşılığında takımdan ayrılmasına izin verilmesini talep edecek.