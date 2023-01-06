Lionel Messi ve Neymar, Paris Saint-Germain'in cuma günü Chateauroux ile oynayacağı Fransa Kupası maçına katılmadı.

NE OLDU? Süperstar forvetler, 2022 Dünya Kupası'ndaki görevlerinin ardından PSG'de kulüp mücadelesine geri dönerken, üçüncü lig rakibine karşı kupa müsabakasında riske atılmayacak. Neymar, Katar'dan döndüğünden beri bir kez oynadı ve o maçta da kırmızı kart gördü. Messi ise henüz antrenmanlara yeni geri döndü.

NE SÖYLENDİ? PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Messi'nin Chateauroux'a karşı forma giyip giyemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: "Leo dün ve bugün antrenman yaptı. Yarın oynamayacak. Bir sonraki maça hazır olduğundan eminiz. Ne yapacağına çok dikkat edeceğim ama onun bir sonraki maç için hazır olmasını istiyoruz."

Galtier, Neymar hakkında ise şunları ekledi: “Dünya Kupası'nda yer alan tüm oyuncular gibi Neymar'ın da yokluğu planlanmıştı. Neymar'ın burkulan bileğini bu dönemde tedavi ettireceğine karar vermiştik.”

DAHA BÜYÜK RESİM: Parc des Princes'e döndükten sonra Messi, PSG oyuncuları ve ekibi tarafından kahraman gibi karşılandı. Galtier, Fransız taraftarların, Messi'yi kutlayıp kutlamayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Stadyumdaki bir sonraki maçında bir kutlama mı? Bir sonraki maçı ne zaman göreceğiz ama Leo'nun kutlanması için bir talep ve ihtiyaç yok. Taraftarlarımız tarafından kutlanacağını umuyorum, bunu yapmamaları için hiçbir sebep yok."

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SIRADA NE VAR? PSG, 11 Ocak'ta Angers ile evinde karşılaşacak. Messi'nin bu maçta ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Galtier'in ekibi, Angers maçını kazanarak 3-1'lik Lens yenilgisini unutturmak istiyor.