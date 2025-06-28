Messi’nin PSG’deki dönemine dair tarihi itiraf

Lionel Messi'nin, Paris Saint-Germain'deki dönemine dair yapılan değerlendirmelere bir yenisi daha eklendi.

Lionel Messi, Paris Saint-Germain’de geçirdiği iki yıllık dönemi kariyerinin en zor bölümlerinden biri olarak nitelendirdi. L’Équipe’e konuşan Messi’ye yakın bir kaynak, Arjantinli süperstarın Fransa’daki günlerinden neredeyse hiçbir olumlu anı hatırlamadığını belirtti.

En büyük kırgınlıklarından biri ise Kylian Mbappé’nin kulüp tarafından sürekli korunurken, kendisinin taraftarların hedefi haline gelmesiydi.

2023 yazında PSG ile olan sözleşmesi sona eren Messi, son sezonunda sık sık eleştirilerin odağında yer aldı.

Özellikle 2022 Dünya Kupası şampiyonluğunun ardından Suudi Arabistan’a izinsiz bir seyahati nedeniyle kulüp tarafından cezalandırılmış, bu olaydan sonra taraftarlar tarafından Parc des Princes tribünlerinde yuhalanmıştı. Her ne kadar özür dilese ve kadroya geri dönse de, kulüple olan bağları kopma noktasına gelmişti.

Barcelona'da bir tanrı gibiydi

Messi’nin çevresinden bir kişi, yıldız oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı:

"Paris'te tek bir iyi anı bile olmadı. Dışarı çıkamıyordu. Kendisini Neymar ile Mbappé'nin rekabetinin ortasında buldu.

Kulübün özellikle Fransız oyuncuyu koruduğunu düşündü. Dünya Kupası zaferi bile gerektiği gibi kutlanmadı. Oysa Barcelona’da Tanrı gibi karşılanıyordu. Çocuklarını okula rahatça götürebiliyor, güneşli günlerin tadını çıkarabiliyordu. Paris’te ise birçok şey üst üste geldi."

PSG’deki iki yılı boyunca mutsuzlukla anılan Messi, bu hafta sonu Inter Miami formasıyla eski kulübü Paris Saint-Germain’e karşı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, Messi’nin geçmişle yüzleşmesi açısından da sembolik bir anlam taşıyor.